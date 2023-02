Objetivo: encurtar a distância para o líder Benfica.

O FC Porto recebe esta tarde, no Dragão, o Vizela e além da perseguição ao comandante da Liga (que tem mais 11 pontos e dois jogos) quer consolidar o 2.º lugar da Liga, recentemente recuperado ao Sp. Braga, que também joga esta tarde frente ao Famalicão.

As ausências certas de Otávio, Stephen Eustaquio, Veron, lesionados, e Bernardo Folha, por castigo, deixam Conceição com dores de cabeça para fechar o meio-campo, sobretudo contando que Grujic ainda está em processo de recuperação e dificilmente poderá jogar os 90 minutos.

Do lado do Vizela, 9.º classificado da Liga, com 24 pontos (os dragões têm 42), o único ausente é o castigado Anderson Jesus.

Este duelo da 19.ª jornada tem apito inicial marcado para as 18 horas, no Estádio do Dragão, e poderá ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.

Veja os onzes prováveis do FC Porto-Vizela na galeria associada.