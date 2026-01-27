De recorde em recorde, o FC Porto continua a impressionar em 2025/2026. A vitória frente ao Gil Vicente (3-0), na segunda-feira, fez de Francesco Farioli o único treinador na história do clube a conseguir 18 vitórias nas primeiras 19 jornadas da Liga portuguesa.

O italiano já tinha igualado, em Guimarães, o até aqui melhor registo dos dragões. Ele pertencia ao luso-húngaro Mihaly Siska, que na longínqua temporada de 1939/1940 foi campeão nacional com 17 triunfos em 18 jogos, numa altura em que o campeonato nacional era disputado por apenas 10 clubes.

O FC Porto lidera a Liga portuguesa com 55 pontos conquistados em 57 possíveis. O único jogo que não venceu na atual edição da prova foi o Clássico com o Benfica (0-0), no Estádio do Dragão.

Para além disso, os portistas estão apurados para as meias-finais da Taça de Portugal, onde vão defrontar o Sporting, e vão lutar, na quinta-feira frente ao Rangers, pelo apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa.