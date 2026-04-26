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Há 1h e 4min
Francesco Farioli: «Chelsea? Sou treinador do FC Porto e sou feliz aqui»
Quanto às contas o título o técnico relembrou que faltam ainda três jogos
TFR
Quanto às contas o título o técnico relembrou que faltam ainda três jogos
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Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview das Sport TV após a vitória (2-1) frente ao Estrela da Amadora, a contar para a 31.ª jornada da Liga.
Primeira parte positiva
«Sabíamos que vínhamos jogar num jogo muito complicado. Acho que fizemos uma grande primeira parte. Foi a diferença entre a segunda e a primeira parte. É o que é. Mais tês pontos e três jogos por jogar. Temos apenas de olhar como mais três jogos e menos um jogo.»
Bis de Deniz Gül
«É muito importante e estamos felizes com o jogo dele. Hoje ele fez mais um grande jogo.»
Mãos no título?
«Já respondi a isso. Ainda temos três jogos por jogar e o nosso foco está já no próximo.»
Alegado interesse do Chelsea
«Sou o treinador do FC Porto e estou muito feliz por estar aqui.»
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