Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview das Sport TV após a vitória (2-1) frente ao Estrela da Amadora, a contar para a 31.ª jornada da Liga.

Primeira parte positiva

«Sabíamos que vínhamos jogar num jogo muito complicado. Acho que fizemos uma grande primeira parte. Foi a diferença entre a segunda e a primeira parte. É o que é. Mais tês pontos e três jogos por jogar. Temos apenas de olhar como mais três jogos e menos um jogo.»

Bis de Deniz Gül

«É muito importante e estamos felizes com o jogo dele. Hoje ele fez mais um grande jogo.»

Mãos no título?

«Já respondi a isso. Ainda temos três jogos por jogar e o nosso foco está já no próximo.»

Alegado interesse do Chelsea

«Sou o treinador do FC Porto e estou muito feliz por estar aqui.»