Francisco Conceição, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 3-0 frente ao Famalicão, numa partida da 12.ª jornada da Liga:



«Mais confiante? É mérito do trabalho e da ajuda de toda a equipa que me recebeu novamente muito bem. Sinto-me cada vez mais confiante, tenho tido mais minutos e só quero ajudar a equipa como a equipa me ajuda.



O treinador pediu-me para fazer o meu jogo, ajudar no processo defensvio e aproveitar as oportunidades que tivéssemos. Foi o que fiz assim como todos os meus colegas. Isto resume-se a todos os que trabalham diariamente no Olival para atingirmos os nossos objetivos.



O Famalicão estava a procurar o golo para reentrar no jogo e deixou espaço nas costas. Foi o que tentámos aproveitar. Fizemo-lo e fizemo-lo muito bem.»



[Equipa vive um bom momento]: «Acho que com o tempo a passar, vamos assimilando processos e a evolução está a ser muito boa.»