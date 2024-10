O Observatório do Futebol partilhou, este domingo, um estudo relativo aos melhores laterais esquerdos, entre os que jogaram fora das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França).

No topo da lista surge Francisco Moura, lateral do FC Porto, que pegou de estaca nos azuis e brancos e leva, até ao momento, quatro assistências em seis jogos oficiais. Além do internacional sub-21 português, apenas Tuur Rommens representa a Europa nesta tabela, sendo que o mais representado é o campeonato saudita, com três jogadores.

Contratado ao Famalicão durante o último mercado de transferências, Francisco Moura assinou ainda uma assistência ao serviço dos famalicenses, em quatro jogos realizados.