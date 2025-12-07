Victor Froholdt, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Tondela por 2-0:

Análise à vitória sobre o Tondela

«A primeira parte foi difícil, talvez não tenhamos jogado com a intensidade que devíamos, mas mostrámos que somos uma equipa forte. O campeonato não é decidido em dezembro, mas a vitória é importante, também para os adeptos que se deslocaram a Tondela.»

Prémio de «Talento do Ano» na Dinamarca

«É bom ter momentos individuais, mas o que me importa é vencer pela equipa e ganhar o campeonato no fim da temporada. Ganhar alguns prémios pelo caminho é sempre bom.»