Victor Froholdt, autor do primeiro golo do FC Porto em Barcelos, na flash interview da Sport TV que se seguiu à vitória dos Dragões frente ao Gil Vicente (2-0), para a Liga:

[Homem do jogo] «Estou muito contente por fazer parte desta equipa e deste clube. Temos muita qualidade na equipa, seja nos titulares e em quem entra. Este prémio não é o mais importante hoje, o importante foi ganhar. Não ganhávamos aqui há dois anos, por isso foi uma grande vitória. Podemos estar orgulhosos de nós. Levámos os três pontos no bolso».