Froholdt: «Não ganhávamos aqui há dois anos, foi uma grande vitória»
Médio dinamarquês estreou-se a marcar em jogos oficiais pelo FC Porto frente ao Gil Vicente
Victor Froholdt, autor do primeiro golo do FC Porto em Barcelos, na flash interview da Sport TV que se seguiu à vitória dos Dragões frente ao Gil Vicente (2-0), para a Liga:
[Homem do jogo] «Estou muito contente por fazer parte desta equipa e deste clube. Temos muita qualidade na equipa, seja nos titulares e em quem entra. Este prémio não é o mais importante hoje, o importante foi ganhar. Não ganhávamos aqui há dois anos, por isso foi uma grande vitória. Podemos estar orgulhosos de nós. Levámos os três pontos no bolso».
