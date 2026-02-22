Froholdt, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV após o triunfo por 1-0 sobre o Rio Ave, na 23.ª jornada da Liga:

«Não foi fácil, mas também acho que é culpa nossa não marcarmos nas oportunidades que criamos. Tivemos um foco esta semana que era criar mais ocasiões, especialmente a partir de cruzamentos, e penso que criámos muitas oportunidades. Não acho que o jogo tenha estado em perigo, mas neste tipo de jogos temos de resolver um pouco mais cedo, para não estar 1-0 no final da partida.

FC Porto fez o 2-0, mas foi anulado

«Claro, é sempre mais fácil quando estamos a ganhar por 2-0, mas também acho que lutámos durante todo o jogo e voltámos a manter a baliza a zero. Mas, como referi, temos de ser um pouco mais eficazes para marcar mais golos nos nossos jogos, para não corrermos o risco de perder pontos. Ainda assim, estamos felizes pelos pontos que conquistámos hoje.»

Vitórias pela margem mínima

«Encaramos cada jogo como qualquer outro. Não importa se estamos no início, a meio ou no final da época. Mantemos o mesmo rumo, damos tudo nos treinos para desenvolver os aspetos que precisamos de melhorar. Depois entramos em campo com a mesma mentalidade de marcar golos e manter a baliza a zero. Hoje ganhámos por um e também acho que merecemos oferecer os três pontos a todos os adeptos fantásticos que nos apoiaram mais uma vez.»