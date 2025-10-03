Victor Froholdt chegou ao FC Porto no início da época e rapidamente conquistou espaço no meio-campo portista, bem como o coração dos adeptos. Em entrevista à BetanoMag, o jovem dinamarquês de 19 anos falou sobre os primeiros meses na Invicta, a adaptação ao clube e deixou uma mensagem clara antes do clássico com o Benfica: os dragões vão entrar para ganhar.

«É um grande jogo. Sei que é um jogo com grande pressão, com uma grande rivalidade e sei o que significa para os adeptos. Também sabemos que é um grande jogo e que o Benfica é uma boa equipa, com boas qualidades. No entanto, penso que temos mostrado que, se jogarmos ao nosso melhor nível, os poderemos bater. Estamos ansiosos pelo jogo e daremos 100 por cento para ganhar ao Benfica e oferecer isso ao clube e aos adeptos», afirmou o médio.

Froholdt ainda não teve oportunidade de ver clássicos anteriores no Estádio do Dragão, mas percebe bem a dimensão do jogo.

«Não, ainda não vi muitos jogos, mas sei que foram grandes clássicos e espero que o desafio que vamos jogar seja um daqueles para recordar», referiu.

O internacional dinamarquês explicou também a importância deste encontro para a cidade.

«Na Dinamarca também temos algumas grandes rivalidades e também temos grandes adeptos e eu desfrutei disso, mas aqui há muito mais pessoas que vão ao futebol, o país é maior. A atmosfera é mais ou menos a mesma, mas aqui temos muito mais gente que adora futebol. [...] Sei o que significa para os adeptos e, se ganharmos, toda a cidade irá celebrar. Se perdermos, a cidade irá trabalhar no dia seguinte um pouco triste. Temos de fazer o nosso trabalho», acrescentou.

O médio garante que o FC Porto encara o clássico com a mesma seriedade com que aborda qualquer outro jogo, ainda que reconheça a qualidade do adversário.

«A equipa tem de encarar todos os jogos como se fosse o último e o mais importante, porque temos de vencer todos os encontros se quisermos ficar com o troféu no final. Por isso, não penso que tenhamos de fazer algo especial. Também sabemos que o Benfica é uma equipa muito boa e teremos de estar preparados para isso. Durante o jogo, teremos de fazer algumas coisas diferentes, no entanto, a mentalidade é a mesma para todos os encontros», explicou.

Froholdt lembrou ainda que os portistas já venceram um rival direto esta época, algo que pode dar confiança adicional para este duelo.

«Penso que tivemos um grande início e que vimos algumas melhorias no nosso jogo ao longo do tempo. Mas temos de melhorar enquanto equipa, para nos tornarmos melhores em todas as fases do jogo. Ganhámos ao Sporting e sabemos que vencer as equipas do topo poderá ser importante para ter vantagem no final da época. Por isso, sabemos o que significa ganhar o jogo com o Benfica. Temos de ganhar todos os jogos, contra Benfica e Sporting, mas também contra as equipas mais pequenas», sublinhou.

«Eu e a equipa daremos tudo contra o Benfica e vamos mostrar que somos dragões», concluiu.

De recordar, o FC Porto recebe os encarnados no próximo domingo pelas 21h15, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

