Gabri Veiga, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Moreirense por 3-0, para a 26.ª jornada da Liga:

Dedicatória a Thiago Silva e análise à vitória

«O mais importante é dedicar a vitória ao Thiago Silva, que está a passar por um momento muito difícil. O melhor presente para ele era esta vitória. Jogámos contra uma equipa sem grande pressão pela posição que ocupa na tabela, mas estivemos bem desde início, algo que temos feito nos últimos jogos. Em nenhum momento demos oportunidades ao Moreirense para entrar no jogo.»

Sporting com menos um jogo e a sete pontos do FC Porto...

«Não quero saber do Sporting, nem da vantagem pontual, temos de nos focar no que podemos fazer. São oito finais, dependemos de nós, se os outros querem adiar jogos ou não, é igual. São oito vitórias que podemos somar e vamos atrás delas.»

Momento individual e regresso aos golos

«Tenho muita margem para melhorar, estou muito feliz com os meus números, mas tenho de ajudar mais a equipa. Confio muito em mim, sou muito exigente. Estou feliz com o golo, mas tenho de dar mais. Não fazia golo desde que me lesionei contra o V. Guimarães e espero fazer mais golos para ajudar a equipa. Vem aí a parte mais importante da época e temos de fazer tudo por tudo.»