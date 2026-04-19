Gabri Veiga, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Tondela por 2-0, na 30.ª jornada da Liga:

Análise ao triunfo sobre o Tondela

«Foi uma boa entrada no jogo, mudámos o ritmo e fizemos o que soubemos. Sem ser uma noite perfeita ficámos com o mais importante, os três pontos. São quatro finais e temos de dar tudo. Somos um grupo muito forte, nenhum adversário é fácil nesta Liga. Todos querem competir e é muito difícil 11 para 11. Confiamos muito no Alan Varela e sabemos que vai marcar o próximo penálti.»

Momento individual de Gabri Veiga...

«Sou o primeiro a exigir de mim mesmo, foi importante a paragem e o trabalho físico que fiz. Estive de fora contra o Famalicão, mas sabia que esta reta final ia ser muito importante. Estou num bom momento e por mim jogava já amanhã.»

Desfecho do dérbi e «meias» da Taça de Portugal

«Só quero saber dos quatro jogos que nos restam, do jogo que temos para a Taça de Portugal. Temos de fazer o nosso e sei que merecemos estar nas decisões. Jogamos contra uma equipa forte (Sporting), começamos atrás no resultado, mas com todos a remar para o mesmo lado somos mais um. Respeitamos o adversário, mas tenho muita confiança neste grupo.»