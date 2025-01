Gabriel Batista, em declarações à flash interview da SportTV, após o empate a um golo frente ao FC Porto, num jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga:

«É um trabalho de equipa e temos feito muitas coisas boas, dedico este prémio à minha família e em especial à minha esposa, que me acompanha em todos os momentos. Não é só fruto de um trabalho individual.»

«Segundo penálti defendido? Estudamos o adversário e o Galeno é um jogador que marca muitos penáltis, já tinha feito um em São Miguel. Fui feliz no momento da defesa. Momento do adversário não nos preocupa, foi uma semana complicada pela derrota e hoje mostrámos que juntos conseguimos fazer coisas importantes no campeonato.»

«Este grupo merece e tem feito história, temos conquistado pontos noutros campos muito difíceis. Há muito campeonato pela frente, faltam 15 jornadas para o fim.»