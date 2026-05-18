Cada edição da Liga portuguesa é uma sequela com novos personagens. Alguns mais familiares ao público vão ficando, mas as novas caras entusiasmam as bancadas e dinamizam a competição.

Por isso, e em jeito de balanço, o Maisfutebol decidiu reunir na GALERIA acima 20 jogadores que se destacaram nesta edição da Liga e que há um ano eram quase desconhecidos. Falamos de atletas que chegaram esta temporada via transferência ou promovidos da formação dos respetivos clubes.

Assim, talvez não vá encontrar na lista os primeiros nomes que lhe vieram à cabeça: não falamos de Yanis Begraoui, Andreas Schjelderup, Diogo Travassos, Lukas Hornicek, Chucho Ramírez, Lazar Carevic, Rodrigo Pinheiro ou Rodrigo Zalazar, pois esses jogadores afirmaram-se esta temporada já depois de outras épocas na Liga, subindo de rendimento. Não foram exatamente uma revelação.

Percorra a galeria fotográfica e explore 20 nomes talvez um pouco menos badalados, mas que merecem distinção. Falta alguém?