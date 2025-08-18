FIGURA: Froholdt (FC Porto)

Voltou a confirmar o excelente início de época que tem entusiasmado os adeptos portistas. O médio dinamarquês parece omnipresente. Ora está a recuperar o esférico na defesa, ora está a transportar o esférico para o ataque, levando tudo à frente, ora aparece em zonas de finalização. Frente ao Gil Vicente, Froholdt mostrou o caminho da baliza ao FC Porto, abrindo o marcador. O médio, após canto, apareceu a cabecear ao primeiro poste para golo.

MOMENTO DO JOGO: Lesão de Samu

As lágrimas de Samu no banco de suplentes após ter saído ainda no primeiro tempo marcam em definitivo o encontro dos portistas em Barcelos. O avançado sprintou para tentar pressionar a defensiva gilista e sentiu uma dor muscular, acabando por ser substituído por Luuk de Jong. Fica por saber, para já, a extensão da lesão.

OUTROS DESTAQUES

Pepê (FC Porto): Regresso aos golos do internacional brasileiro. Pepê esteve muito ativo no jogo, nem sempre bem, mas teve o mérito de se antecipar a Konan e fazer o golo que descansou os portistas. O extremo aproximou-se mais das exibições do tempo de Sérgio Conceição.

Luís Esteves (Gil Vicente): Foi o que mais trabalhou para tentar contrariar o favoritismo portista. Luís Esteves só não esteve bem no capítulo da finalização, ao falhar uma boa oportunidade ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar obrigou Diogo Costa a aplicar-se para parar um livre direto.