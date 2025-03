A última jornada da Liga marcou o regresso de Iván Marcano ao onze inicial do FC Porto, com o experiente defesa central espanhol a assinar uma exibição segura no triunfo por 2-0 em Arouca.

«Um jogador com o Iván, com toda a sua experiência, é sempre bem-vindo em qualquer equipa», salientou Martín Anselmi, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Sp. Braga, deste sábado.

O técnico dos dragões não demorou, porém, a colocar o foco no coletivo. «Não é só o Marcano, temos de continuar a trabalhar coletivamente, porque há muitos ajustes que nos faltam melhorar», referiu.

Em Arouca, por exemplo, e apesar de a equipa ter conseguido manter a sua baliza inviolada, Anselmi não gostou de tudo o que viu: «Vimos do jogo em que, talvez, o adversário teve a menor probabilidade de nos marcar. Mas não gostei de como defendemos na primeira parte, e estávamos a ganhar. É para verem que não analiso as coisas através dos resultados. Na segunda, estivemos muito bem».

Para a visita a Braga, as ausências de jogadores como Pepê, Rodrigo Mora ou Fábio Vieira não vão provocar uma mudança estrutural na equipa portista.

«Digo sempre que fazemos o mesmo. Agora, como o fazemos pode variar segundo o rival e os jogadores com que contamos. Temos de melhorar a circulação da bola e saber controlar o jogo com ela. Sem o Mora, o Pepê e o Fábio temos de ver como vamos conseguir criar situações de golo no jogo de amanhã», referiu.

Importante, mesmo, é ter competência no processo defensivo. «Gosto que às minhas equipas não criem situações por demérito nosso, mas por mérito do adversário», sublinhou Martín Anselmi.

Sp. Braga e FC Porto defrontam-se, este sábado (20:30), para a 25.ª jornada da Liga, no Municipal de Braga. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, através do Maisfutebol.