Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 ante o Rio Ave, em jogo da 23.ª jornada da Liga

Gül na frente até aos 75m, depois Rodrigo Mora dos 75m aos 85m e, no fim, Moffi:

«Foi uma mistura de muitas coisas. Penso que o Deniz fez 70 minutos de bom nível, infelizmente o golo dele foi anulado, mas fez um jogo positivo. Depois disso, o Rodrigo já estava em campo e eu quis pernas frescas no meio e coloquei o Seko [Fofana] e coloquei lá o Rodrigo, porque a certo ponto pode ser uma possibilidade a explorar. Já o tínhamos feito uma ou duas vezes, neste jogo foi por alguns minutos e depois coloquei o Terem [Moffi] para fechar o jogo. Fez dez minutos, mas com bom impacto, mas também queria protegê-lo um pouco porque na segunda-feira de manhã vamos ter um jogo particular, no qual ele pode ter 60 minutos. Quero que ele esteja pronto, precisamos de recuperá-lo para que, o mais rapidamente possível, tenha mais minutos.»