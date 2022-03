Gustavo Correia foi o árbitro designado para apitar a receção do líder FC Porto ao Tondela, da 26.ª jornada da I Liga, no Estádio do Dragão, no domingo, ao passo que João Pinheiro vai dirigir a deslocação do vice-líder Sporting a Moreira de Cónegos, na segunda-feira, no encerramento da ronda.

Depois de conhecida a nomeação de Manuel Oliveira para o Benfica-Vizela, na quarta-feira, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou as nomeações para os restantes jogos do principal campeonato.

Fábio Melo vai estar em Famalicão, Artur Soares Dias na Amoreira, Rui Costa em Arouca, Nuno Almeida no Jamor, Hugo Silva no Funchal e Luís Godinho em Braga.

Benfica-Vizela (6.ª feira, 20h15)

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Tiago Leandro

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Famalicão-Santa Clara (sábado, 15h30)

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Sérgio Jesus e André Dias

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Tiago Costa

Estoril-Portimonense (sábado, 15h30)

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Pedro Mota

Arouca-Paços de Ferreira (sábado, 18h00)

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Luciano Maia

Belenenses-Boavista (sábado, 20h30)

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Gonçalo Freire

Marítimo-V. Guimarães (domingo, 15h30)

Árbitro: Hugo Silva

Assistentes: José Luzia e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Pedro Mota

FC Porto-Tondela (domingo, 18h00)

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Ricardo Santos

Sp. Braga-Gil Vicente (domingo, 20h30)

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Pedro Ribeiro

Moreirense-Sporting (2.ª feira, 20h15)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Pedro Ribeiro e Luciano Maia

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Nélson Cunha