Vítor Bruno, em declarações na conferência de imprensa após a goleada sofrida pelo FC Porto frente ao Benfica, por 4-1, na 11.ª jornada da Liga:

[Zé Pedro e Otávio deixaram de ser opção para o centro da defesa?]

«Temos tentado dar alguma estabilidade à linha defensiva. Há cinco jogos a defesa era perfeita e agora por sofrer cinco golos já deixou de o ser. Não consigo ir do oito ao 80 tão rápido, sou o responsável pelo que se passou esta noite. A organização defensiva aquém, não conseguimos travar as saídas do Di María. A verdade é que a partir do 2-1 tentámos mais com o coração do que com a cabeça.»

[Adeptos podem começar a perder a confiança no treinador?]

«Não consigo responder a isso porque não me consigo colocar do lado de lá. Sei perfeitamente que vão dizer que isto aconteceu porque o FC Porto tem um treinador inexperiente e sem capacidade. Hoje vou sofrer e amanhã também, mas seis que tenho muito para fazer com estes jogadores. Já conquistámos muito, não foi obra do acaso, mas obra de muito trabalho. A única forma de ultrapassar este momento é trabalhar. Duas derrotas consecutivas do FC Porto são raras, se as pessoas acreditam mais ou menos, eu acredito naquilo que posso fazer.»

[FC Porto não sofria quatro golos frente ao Benfica para a Liga há 60 anos]

«É um FC Porto que está a crescer e a dar os primeiros passos, não estava tudo perfeito antes do jogo e não está tudo péssimo depois deste encontro. Temos de ser mais audazes e mais ambiciosos. Acho que este ciclo de três jogos há que ser repensado, há que repensar algumas coisas no nosso campeonato. Tivemos uma viagem fora (Itália) e outra para vir até ao Estádio da Luz. No banco senti que a equipa não deu mais porque estava estoirada.»