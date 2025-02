O FC Porto não chegava à 23.ª jornada da Liga com tão poucos pontos há mais de uma década.

Os dragões somam 47 pontos no campeonato (média de 2,04 por jogo), nesta altura. Pior registo só se encontra na temporada 2013/14, época em que Paulo Fonseca orientou os portistas – Luís Castro terminou a temporada no banco. Os azuis e brancos tinham 46 pontos à 23.ª ronda e viriam a terminar essa época no terceiro lugar, a 13 pontos de distância do campeão, o Benfica.

Curiosamente, o FC Porto também começou essa temporada com a conquista da Supertaça, dessa feita diante do Vitória de Guimarães.

Desde 2013/14, o FC Porto chegou à 23.ª jornada sempre com mais de 50 pontos (em 2017/18 e 2021/22 ultrapassou a barreira dos 60), exceção feita à época passada. No último ano com Sérgio Conceição no banco, os dragões conquistaram 49 pontos até à 23.ª ronda da Liga. Quer isto dizer que, caso o FC Porto tivesse vencido o V. Guimarães na última noite, teria igualado a marca da temporada transata.

No total, o FC Porto já desperdiçou 22 pontos e, no máximo, poderá fazer mais 33 nos 11 jogos que faltam. Ou seja, na melhor das hipóteses, a equipa de Martín Anselmi poderá terminar a época com 80 pontos.

A última vez que uma equipa foi campeão com 80 ou menos pontos foi em 2013/14, o Benfica, com 74. Contudo, o campeonato era jogado a 16 equipas.