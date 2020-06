Tik-tok, tik-tok, tik-tok...

Aproxima-se a hora do regresso do futebol em Portugal, e com isso regressam as suas rotinas.

Esta terça-feira, a um dia da tão ansiada retoma da Liga, os treinadores começam a lançar os jogos da 25.ª jornada da Liga.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fará a antevisão ao jogo com o Famalicão a partir das 12h15. O seu homólogo famalicense, João Pedro Sousa, falará também à mesma hora.

Vítor Oliveira, timoneiro do Gil Vicente, fará a antevisão à partida com o Portimonense aos canais do clube, enquanto Ivo Vieira (12h15), do Vitória de Guimarães, e Natxo González (12h00), do Tondela, falarão à comunicação social para lançar os jogos com o Sporting e o Benfica, respetivamente, agendados para quinta-feira.

O futebol prossegue em vários países da Europa, como na Polónia, na Áustria, na República Checa, na Dinamarca, em Israel e na Sérvia.