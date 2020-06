A Liga tem nesta segunda-feira uma das partidas mais importantes na luta pela fuga à despromoção: o Portimonense recebe o Marítimo, em jogo da 28.ª jornada da Liga, num duelo entre duas equipas do fundo da tabela, às 21h00.

Os algarvios estão a sete pontos de Paços de Ferreira e Marítimo, as duas primeiras acima da ‘linha de água’, e podem ganhar pontos a um rival direto.

A atenção vai estar virada também para FC Porto e Benfica, as equipas que lutam pelo título de campeão. Os treinadores Sérgio Conceição e Bruno Lage fazem as antevisões dos jogos com Boavista e Santa Clara, respetivamente.

Lá fora, destaque para Itália, Inglaterra e Espanha. A Juventus de Cristiano Ronaldo vai a Bolonha (20h45) e não pode escorregar, com a Lazio à perna. Antes, há dois jogos: Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan com início às 18h30.

Em Inglaterra, o Manchester City de Bernardo Silva e João Cancelo retoma a ação na Premier League. joga frente ao Watford (20h00).

Em Espanha, Villarreal e Sevilha defrontam-se às 18h30 e o Leganés recebe o Granada às 21h00.

POLÍTICA

Nest segunda-feira, o primeiro-ministro e os presidentes das câmaras de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures reúnem-se por causa da covid-19 nestes concelhos, que desde meados de maio concentram de forma consistente a grande maioria dos contágios em Portugal.