Depois dos Açores, a Liga prossegue pelo Minho, pelo Estoril e pela Invicta.



O dérbi minhoto entre Vizela e Moreirense começa às 15h30 e mais tarde, às 18h00, o FC Porto visita o António Coimbra da Mota. O sábado termina no Bessa com o embate entre Boavista e Tondela.



Pelo meio, Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, vai fazer a antevisão ao encontro frente ao Paços de Ferreira, às 14h30.



Mas há muito futebol para ver por essa Europa fora. Na Alemanha, o Leipzig de André Silva recebe o Mainz e às 17h30, o Dortmund de Guerreiro visita o terreno do Eintracht de Paciência.



Já em Espanha, nota para a deslocação do Barça a casa do Granada de Max e Domingos Duarte e para a receção do Real Madrid ao Valência de Guedes, Hélder Costa e Thierry Correia. Em Inglaterra há nove jogos da Taça de Inglaterra para seguir.







O que há para seguir este sábado:

I Liga, 17.ª jornada:

Vizela - Moreirense, 15:30 (SportTV4)

Estoril Praia - FC Porto, 18:00 (SportTV1)

Boavista - Tondela, 20:30 (SportTV1)

____________________________________________________________

Conferência de imprensa do treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, de antevisão do jogo com o Paços de Ferreira para a I Liga, no Centro de Estágios do Seixal, às 14:30.

____________________________________________________________

II Liga, 17.ª jornada, até 10:

Penafiel - Académico de Viseu, 11:00 (SportTV1)

Mafra – Varzim, 11:00.

____________________________________________________________

Liga alemã, 18.ª jornada

Leipzig - Mainz, 14:30

Bayer Leverkusen - Union Berlim, 14:30 (Eleven 5)

Friburgo - Arminia Bielefeld, 14:30 (Eleven 2)

Hoffenheim - Augsburgo, 14:30

Greuther Fürth - Estugarda, 14:30 (Eleven 6)

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, 17:30 (Eleven 2).

____________________________________________________________

Taça de Inglaterra, 3.ª ronda, até 10:

Burnley - Huddersfield, 12:30

Millwall - Crystal Palace, 12:45

West Bromwich - Brighton, 15:00

Leicester - Watford, 15:00 (SportTV2)

Port Vale - Brentford, 15:00

Newcastle - Cambridge, 15:00 (SportTV3)

Swansea - Southampton, 17:30

Chelsea - Chesterfield, 17:30 (SportTV2)

Hull City - Everton, 17:30 (SportTV3).

____________________________________________________________

Liga francesa, 20.ª jornada

Lens - Rennes, 20:00 (Eleven 2).

____________________________________________________________

Liga espanhola, 20.ª jornada

Levante - Maiorca, 13:00 (Eleven 1)

Real Sociedad - Celta de Vigo, 15:15 (Eleven 1)

Granada - FC Barcelona, 17:30 (Eleven 1)

Real Madrid - Valência, 20:00 (Eleven 1).

____________________________________________________________

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 14.ª jornada, até 09:

Marinhense - Oliveirense, 15:30

Parede - Juventude de Viana, 18:00

Sporting - Valongo, 21:00

Turquel - Sporting de Tomar, 21:00.

____________________________________________________________

Basquetebol

Liga, fase regular, 15.ª jornada:

Benfica - CAB Madeira, 15:00

Sporting - Póvoa, 15:00

Illiabum - Oliveirense, 18:00

Académica - FC Porto, 18:00.

____________________________________________________________

Voleibol

Liga, 2.ª fase, 4.ª jornada:

Série A:

Esmoriz - Fonte Bastardo, 16:00

Castêlo da Maia - Sporting de Espinho, 17:00

Benfica - Leixões, 17:00

Sporting - Académica de Espinho, 18:00.