A Liga Portugal revelou os horários dos jogos da 14.ª jornada até ao final da primeira volta do campeonato.

Da lista de 36 jogos, destaque para o V. Guimarães-Sporting, que se joga na véspera da noite de Natal: a 23 de dezembro pelas 20h45.

Isto sem esquecer o Moreirense-Benfica, transmitido em canal aberto pela TVI às 18h00 de 14 de dezembro.

O Sp. Braga-Benfica, jogo grande da ronda 16, está marcado para 28 de dezembro a partir das 18h00.

De referir que há vários jogos sujeitos a alteração, entre eles o Santa Clara-FC Porto e o Gil Vicente-Sporting, ambos marcados para uma sexta-feira, 2 de janeiro: a visita dos dragões a São Miguel será, caso não haja alterações de datas, a primeira partida da Liga no ano civil de 2026.

As datas destes jogos podem ser alteradas em função da eventual participação das equipas na Taça da Liga e na Taça de Portugal. Recorde-se que a final four da Taça da Liga realiza-se entre 6 e 10 de janeiro, sendo que os oitavos de final da Taça de Portugal estão marcados para o período compreendido entre 11 e 15 de janeiro.

OS HORÁRIOS DA LIGA ENTRE AS JORNADAS 14 E 17:

Jornada 14

13 de dezembro

Casa Pia-Gil Vicente, 15h30

Nacional-Tondela, 15h30

Rio Ave-V. Guimarães, 18h00

Sporting-AVS, 20h30

14 de dezembro

Famalicão-Estoril, 15h30

Moreirense-Benfica, 18h00

Arouca-Alverca, 20h30

15 de dezembro

Sp. Braga-Santa Clara, 18h45

FC Porto-Estrela da Amadora, 20h45

Jornada 15

19 de dezembro

Estoril-Sp. Braga, 20h15

20 de dezembro

Gil Vicente-Rio Ave, 18h00

Estrela da Amadora-Moreirense, 20h30

21 de dezembro

AVS-Nacional, 15h30

Tondela-Casa Pia, 18h00

Santa Clara-Arouca, 20h15*

22 de dezembro

Alverca-FC Porto, 18h45

Benfica-Famalicão, 20h45

23 de dezembro

V. Guimarães-Sporting, 20h45

Jornada 16

27 de dezembro

Famalicão-Estrela da Amadora, 18h00

FC Porto-AVS, 18h00*

28 de dezembro

Arouca-Gil Vicente, 15h30

Casa Pia-V. Guimarães, 15h30

Sp. Braga-Benfica, 18h00

Sporting-Rio Ave, 20h30

29 de dezembro

Estoril-Alverca, 20h15*

11 de janeiro

Nacional-Santa Clara, 15h30*

Moreirense-Tondela, 18h00*

Jornada 17

2 de janeiro

Santa Clara-FC Porto, 18h00*

V. Guimarães-Nacional, 18h00*

Gil Vicente-Sporting, 20h45*

3 de janeiro

Rio Ave-Casa Pia, 15h30*

Benfica-Estoril, 18h00

Estrela da Amadora-Sp. Braga, 18h00

AVS-Moreirense, 20h30

4 de janeiro

Tondela-Arouca, 18h00*

Alverca-Famalicão, 20h30