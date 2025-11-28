Horários da Liga até ao fim da primeira volta: Sporting joga na véspera da noite de Natal
FC Porto abre o ano novo nos Açores a 2 de janeiro, dia em que os leões jogam em Barcelos, isto se não houver alterações no calendário. Sp. Braga-Benfica marcado para 28 de dezembro
A Liga Portugal revelou os horários dos jogos da 14.ª jornada até ao final da primeira volta do campeonato.
Da lista de 36 jogos, destaque para o V. Guimarães-Sporting, que se joga na véspera da noite de Natal: a 23 de dezembro pelas 20h45.
Isto sem esquecer o Moreirense-Benfica, transmitido em canal aberto pela TVI às 18h00 de 14 de dezembro.
O Sp. Braga-Benfica, jogo grande da ronda 16, está marcado para 28 de dezembro a partir das 18h00.
De referir que há vários jogos sujeitos a alteração, entre eles o Santa Clara-FC Porto e o Gil Vicente-Sporting, ambos marcados para uma sexta-feira, 2 de janeiro: a visita dos dragões a São Miguel será, caso não haja alterações de datas, a primeira partida da Liga no ano civil de 2026.
As datas destes jogos podem ser alteradas em função da eventual participação das equipas na Taça da Liga e na Taça de Portugal. Recorde-se que a final four da Taça da Liga realiza-se entre 6 e 10 de janeiro, sendo que os oitavos de final da Taça de Portugal estão marcados para o período compreendido entre 11 e 15 de janeiro.
OS HORÁRIOS DA LIGA ENTRE AS JORNADAS 14 E 17:
Jornada 14
13 de dezembro
Casa Pia-Gil Vicente, 15h30
Nacional-Tondela, 15h30
Rio Ave-V. Guimarães, 18h00
Sporting-AVS, 20h30
14 de dezembro
Famalicão-Estoril, 15h30
Moreirense-Benfica, 18h00
Arouca-Alverca, 20h30
15 de dezembro
Sp. Braga-Santa Clara, 18h45
FC Porto-Estrela da Amadora, 20h45
Jornada 15
19 de dezembro
Estoril-Sp. Braga, 20h15
20 de dezembro
Gil Vicente-Rio Ave, 18h00
Estrela da Amadora-Moreirense, 20h30
21 de dezembro
AVS-Nacional, 15h30
Tondela-Casa Pia, 18h00
Santa Clara-Arouca, 20h15*
22 de dezembro
Alverca-FC Porto, 18h45
Benfica-Famalicão, 20h45
23 de dezembro
V. Guimarães-Sporting, 20h45
Jornada 16
27 de dezembro
Famalicão-Estrela da Amadora, 18h00
FC Porto-AVS, 18h00*
28 de dezembro
Arouca-Gil Vicente, 15h30
Casa Pia-V. Guimarães, 15h30
Sp. Braga-Benfica, 18h00
Sporting-Rio Ave, 20h30
29 de dezembro
Estoril-Alverca, 20h15*
11 de janeiro
Nacional-Santa Clara, 15h30*
Moreirense-Tondela, 18h00*
Jornada 17
2 de janeiro
Santa Clara-FC Porto, 18h00*
V. Guimarães-Nacional, 18h00*
Gil Vicente-Sporting, 20h45*
3 de janeiro
Rio Ave-Casa Pia, 15h30*
Benfica-Estoril, 18h00
Estrela da Amadora-Sp. Braga, 18h00
AVS-Moreirense, 20h30
4 de janeiro
Tondela-Arouca, 18h00*
Alverca-Famalicão, 20h30