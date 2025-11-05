O relatório elaborado pelo árbitro Fábio Veríssimo após o FC Porto-Sp. Braga, da 10.ª jornada da Liga, confirma que a televisão colocada no balneário destinado à equipa de arbitragem, que não podia ser desligada, exibiu «em loop» imagens do jogo do último domingo e, posteriormente, as de um encontro passado, entre o FC Porto e o Benfica, num torneio de futebol juvenil.

«Informo que, durante todo o intervalo, a televisão do balneário da equipa de arbitragem exibia apenas o golo anulado à equipa A (FC Porto), dos 31.37 min aos 32.08 min, de forma repetitiva (em loop)», escreveu o árbitro da AF Leiria.

«Informo ainda que, no final do jogo, a mesma televisão, aquando da entrada da equipa de arbitragem no balneário, estava a exibir o programa do Porto Canal e, inesperadamente, voltou a exibir o lance relatado anteriormente de forma repetitiva (em loop)», descreveu Fábio Veríssimo, salientando que «o comando da televisão não permitia desligar a mesma, os botões da televisão não funcionavam, não permitindo desbloquear a mesma».

O árbitro acrescentou que, «cerca de 45 minutos após o final do jogo, foi colocado na mesma televisão, imagens de um jogo das camadas jovens entre o FC Porto e o Benfica, por mim arbitrado».

O FC Porto, recorde-se, emitiu um comunicado depois de lhe ter sido aberto um processo disciplinar pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por factos ocorridos no jogo disputado entre o FC Porto e o SC Braga.