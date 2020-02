Pela primeira vez na história do futebol profissional em Portugal, um futebolista abandonou um jogo devido a cânticos racistas ouvidos das bancadas.

Moussa Marega não suportou a provocação dos adeptos do Vitória de Guimarães. Foram bem audíveis os sons a imitar símios sempre que o atacante do FC Porto tocava na bola depois de fazer o segundo golo dos dragões na Cidade-Berço. Uma vergonha.



Aos 70 minutos, Marega virou-se para o banco e pediu a substituição. Colegas, adversários e Sérgio Conceição tentaram demovê-lo, mas Marega não voltou atrás.

«Isto é uma vergonha», gritou Conceição para os adeptos vitorianos, enquanto o seu atleta abandonava o relvado, completamente agastado com a situação.

Sérgio Conceição acabou por lançar Wilson Manafá no jogo.



É importante recordar que Moussa Marega foi atleta do Vitória de Guimarães na época 2016/17 e marcou 14 golos com a camisola branca.

Marega reagiu, numa mensagem partilhada nas redes sociais. Sérgio Conceição, que após o jogo disse estar indingado, falhou a conferência de imprensa e os atletas do FC Porto não compareceram à flash interview. Vários jogadores portistas deixaram mensagens de apoio ao colega de equipa, tal como fizeram outros jogadores do mundo do futebol. Da parte do Vitória de Guimarães, o presidente Pinto Lisboa afirmou ter visto «um profissional querer incendiar a bancada», enquanto o treinador Ivo Vieira evitou falar sobre uma situação sobre a qual disse não ter certezas.

VÍDEO: o momento da saída de Marega