O portal «Goal» fez uma votação para escolher os cinco melhores jogadores brasileiros do futebol português e contou com a participação de nove jornalistas do Maisfutebol. Jardel, Deco, Jonas, Valdo e Hulk recolheram a preferência dos 150 votantes, entre jornalistas, ex-treinadores e comentadores desportivos portugueses.



Jardel recolheu 138 votos, seguido de Deco com 93. O luso-brasileiro teve apenas mais um voto que Jonas, terceiro colocado. Valdo (75 votos) e Hulk (61 votos) fecham o top-5.



Segundo o «Goal», cada participante teve a liberdade para definir as razões dos votos. Ao todo foram votados 39 jogadores e pode conferir quais na galeria associada ao artigo.