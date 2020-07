Sérgio Conceição considera que a conquista do título por parte do FC Porto está a ser ofuscada pelo regresso de Jorge Jesus ao Benfica? O treinador foi questionado sobre o tema na véspera da receção ao Moreirense e respondeu com exemplos de portismo.

«Antes de vir para aqui, estava a ver uma notícia do sócio 4.520, Carlos Sottomayor, de 96 anos, que estava acamado e que após a vitória frente ao Sporting conseguiu levantar-se da cama e caminhar. É uma história fabulosa. Podia falar também do Maxi Pereira, que mandou-me uma fotografia dele a festejar perto dos Aliados. Isso é para vermos a força que o FC Porto tem, não só estes sócios, como estes jogadores que passaram pelo FC Porto recentemente, como o Maxi ou o Casillas», frisou Conceição.

O técnico portista prefere focar-se na realidade do seu clube e aproveitou a ocasião para dar os parabéns aos adeptos pela forma como festejaram o título: «Dou os parabéns aos adeptos pela forma apaixonada e sentida como viveram este título, mas respeitando o momento que se vive.»