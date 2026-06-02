João Costa, guarda-redes do FC Porto, analisou de forma profunda toda a época que voltou a sagrar os dragões como campeões nacionais. O ex-Estrela da Amadora, em entrevista à Sport TV, falou da longa admiração a Jorge Costa, da falta de minutos e da relação com alguns dos colegas. Falou, também, sobre a qualidade dos rivais e de uma possível saída de Diogo Costa.

Jorge Costa foi essencial para trazê-lo de volta

«Foi uma das pessoas que mais força fez para eu voltar cá e também já me tinha tentado contratar enquanto treinador mais do que uma vez. Estive demasiado pouco tempo com ele no nosso clube e foi uma pessoa que me marcou. Era um ídolo, uma lenda do clube, alguém em quem eu me revia enquanto portista, tinha os valores do FC Porto em todos os momentos e desde a perda irreparável que tivemos, se houve algo em que tentei de certo modo foi representá-lo foi na representação desses valores e de transmitir o nosso ADN e a nossa mística.»

O apoio ao «homem» Rodrigo Mora

«Passava o tempo todo com o Rodrigo Mora e tentei sempre ajudá-lo devido à época que teve. Vinha de ser um grande protagonista e nesta época...com a idade que ele tem, dei-lhe o máximo carinho, criámos uma amizade única e tenho um orgulho enorme de ver o homem que está ali.»

As conversas com Bednarek

«Privava muitas vezes com o Bednarek, era o meu parceiro à mesa nos estágios, ao meu lado esquerdo. Muitas vezes, perguntava-me como iriam ser os jogos, qual era a dificuldade deste estádio ou daquele, o que significava este jogo ou aquele para o clube. Perguntava-me também sobre a história do clube e tivemos muitas conversas sobre isso. Hoje revemos ali um verdadeiro portista, mas posso dar outros exemplos. Fiz questão de os apoiar e de tentar de certa maneira ajudá-los.»

Falta de minutos e o melhor por vir

«Peço sempre mais minutos. Isso é como todos os profissionais. Todos queremos jogar o máximo possível, mas eu marquei a história do clube este ano tendo os minutos que tive, por isso quero sempre ter mais minutos. Mas a minha continuidade no clube não será por ter mais ou menos minutos, acredito que realmente que o melhor está sempre por chegar. Se a minha mensagem, a minha época e o meu propósito foi cumprido este ano, o próximo será ainda melhor.»

Futuro de Diogo Costa

«Sei que o Diogo é um dos melhores guarda-redes do mundo. Não tenho dúvidas que poderá ter interessados entre os melhores clubes do mundo, mas a maior prova que os portistas podem ter é o tempo que ele já cá está. Isso não me deixa preocupado. Ele deve seguir o que o coração dele disser e, até o dia de hoje, o coração dele levou-o a estar cá. Por isso, não me cabe a mim dizer se o Diogo deve ficar cá ou não, mas enquanto portista é um orgulho enorme que ele esteja cá há tantos anos e faço aqui a mim um incentivo para que ele fique cá muitos mais anos.»

Rivais vão preparar-se melhor

«Acho que temos de olhar também muito para o nosso exemplo. Quem diria, há um ano, que estaríamos aqui hoje a falar de um FC Porto campeão e com a força que está neste momento? Por isso não vejo fragilidade nos nossos rivais. Acredito que se vão preparar ainda melhor, tal como nós o fizemos nesta temporada. Isso só nos tem de levar a manter a guarda alta, nunca baixar. Tem de nos levar a manter a aspiração em querer ser campeões novamente. Será ainda mais difícil do que este ano, porque os nossos rivais vão preparar-se ainda melhor, mas tenho a certeza que estaremos à altura.»