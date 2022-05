Joãozinho, capitão do Estoril, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 2-0 contra o FC Porto, na última jornada da Liga:



«Ficou uma boa imagem do que foi o Estoril, sobretudo na primeira metade da época. Quebrámos um bocado na segunda volta. Mostrámos que somos uma boa equipa e tentámos jogar. Os golos do FC Porto nascem por perdas de bola no meio. Isso acontece porque tentámos jogar e não batemos a bola por bater. Perder bolas no meio contra jogadores fortes e intensos no último terço paga-se caro. Fica uma boa imagem do Estoril, uma equipa que voltou este ano à Liga e que fez um campeonato muito interessante.»