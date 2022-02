O FC Porto-Sporting da 22.ª jornada da I Liga, que terminou empatado a duas bolas no Estádio do Dragão, na noite desta sexta-feira, ficou marcado pela confusão generalizada logo após o apito final e ditou as expulsões dos futebolistas João Palhinha, Pepe, Bruno Tabata e Agustín Marchesín.

Tudo começou mal o árbitro João Pinheiro apitou para o final do encontro. Pepe estava ainda caído junto à baliza à guarda de Antonio Adán e começaram a ‘chover’ objetos desde a bancada atrás da baliza.

Rapidamente, vários jogadores e elementos das duas equipas pegaram-se junto à baliza e Palhinha viu o cartão vermelho direto por ter levado o braço direito à cara de Agustín Marchesín, guarda-redes suplente do FC Porto, que também viria a ser expulso a seguir.

Os ânimos continuaram extremamente exaltados entre todos no relvado e, instante mais tarde, foi Pepe a ver o cartão vermelho das mãos de João Pinheiro, numa altura em que estava pegado com o diretor-desportivo do Sporting, Hugo Viana.

Também Bruno Tabata foi expulso após ter empurrado um elemento da estrutura do FC Porto.

Já numa fase de acesso aos balneários, os treinadores Sérgio Conceição e Ruben Amorim deram o exemplo com um abraço, contrastando com outro momento: Otávio e Bruno Tabata estavam praticamente de cabeça perdida a trocarem satisfações.

A confusão foi mesmo uma constante no encontro, marcado também pela expulsão de Sebastián Coates e vários lances em que futebolistas das duas equipas se envolveram em empurrões e trocas de palavras.