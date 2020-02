Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi questionado sobre o castigo de um jogo à porta fechada, imposto ao clube na sequência de uma «agressão a um agente desportivo» na final da Taça de Portugal, realizada a 25 de maio de 2019.

«O que posso estranhar é o timing de isso vir cá para fora e o tempo que a decisão demorou. O jogo já foi há nove meses e a decisão demorou tanto como a gravidez de uma criança», desabafou o técnico portista.

O treinador, de qualquer forma, não quis alongar-se em comentários: «A Federação ainda não se pronunciou sobre o tema, penso eu, e não me cabe a mim pronunciar-me sobre isso».

Durante a conferência de imprensa realizada no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição foi ainda confrontado com uma ideia de Pedro Proença. O presidente da Liga considera que os clubes devem ser responsabilizados por eventuais comportamentos racistas dos adeptos. «Eu ainda não sou dirigente para comentar isso. Não sou dirigente mas posso vir a ser, atenção», rematou o técnico, escusando-se a responder.