Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o empate com o Benfica (1-1):

«Quem viu este jogo de certeza que ficou agradado. Principalmente pela última meia-hora, em que o Benfica criou várias situações de golo. Na primeira parte, as duas equipas estiveram muito fechadas taticamente durante os primeiros 30 minutos e não houve espaço para jogar.

O Everton abriu e fez golo numa jogada individual. Depois de sofrer o golo, o FC Porto ficou por cima do Benfica.

Ao intervalo falámos e a segunda parte foi toda do Benfica, principalmente a última meia-hora. Fomos mexendo com a equipa para melhor.

Mas foi um espetáculo muito emotivo, mais da parte do Benfica. Nos últimos 20 minutos o benfica teve várias chances de contragolpe muito rápidas quando as duas equipas estavam completamente partidas. Criámos várias situações de golo: o penálti, a bola do Adel na trave.

Quero dar os parabéns aos jogadores do Benfica, porque fizemos um jogo muito inteligente e na última meia-hora fomos uma equipa que mostrou muita capacidade para ganhar este jogo.

A equipa esteve muito forte e rápida nos últimos 20 minutos e viram como é que saímos das situações defensivas.

Foi pena não termos ganho o jogo e no futebol conta quem marca golos e o Benfica marcou um e o FC Porto marcou outro. Foi um empate que não merecíamos, mas a realidade é outra.

[Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição, diz que o FC Porto foi melhor durante 80 minutos. Como se explicam análises tão diferentes?]

«Cada treinador vê o jogo à sua maneira. Ele viu dessa maneira. Até ao golo do Everton as equipas estava encaixadas uma na outra. Só acontece o golo porque o Everton abriu o jogo numa jogada individual. Depois o FC Porto esteve melhor e foi à procura da igualdade.

Na segunda parte o Benfica foi melhor e depois das substituições ficámos muito melhores e criámos mais oportunidades de golo. Criámos jogadas complicadas para o FC Porto. O FC Porto não teve chances como o Benfica teve nos últimos 20 minutos. Foi uma equipa que meteu muita gente na bola parada, mas não teve muitas chances porque também somos fortes defensivamente na bola parada. Não vou dizer que está enganado, mas ele vê o jogo à sua maneira e nós vimos à nossa maneira.»

[Sobre a arbitragem de Artur Soares Dias]

«E depois há os episódios todos do jogo. Faltam três jornadas para acabar o campeonato e o Benfica tem um penálti: é caso único. Hoje o árbitro assinalou dois penáltis… não digo se era ou não. Na do Diogo, meteu o pé por cima e era uma decisão de dúvida. Mas na dúvida foi tudo o que foi decisão foi contra o Benfica.»

«Depois há um caso do jogo: o Pepe tem de ser expulso, mas o árbitro não quis expulsá-lo. Não quis porque um jogador a menos num clássico tem muita influência. Não se percebe.»

[Árbitro teve influência no resultado?]

«Claro que teve influência no resultado. Já não falo de todos os episódios que este jogo teve. Dois penáltis que não foram e o jogo que não foi. Mas a decisão em relação ao Pepe é dele e não do VAR. Impede duas vezes a jogada. Não dá amarelo ao Pepe, que já tinha amarelo, e depois tira-nos a jogada. Pusemos a bola logo em jogo e invalidou-nos a jogada. Neste resultado vemos as tendências. É um bom árbitro, é sim senhor! Como temos vários árbitros bons. Mas os árbitros, com a experiência, vão comandando os jogos como lhes interessa.

Houve pequenos pormenores que na dúvida prejudicaram nitidamente o Benfica.

Foi um clássico emotivo. Foi um jogo muito acelerado na última meia-hora do jogo. Bola cá, bola lá, sempre com o Benfica a criar oportunidades e o FC Porto mais de bola parada.

Não saímos felizes com este resultado. Interessava-nos mais esta vitória para a podermos partilhar com os adeptos. Hoje os adeptos do Benfica apoiaram-nos como se viéssemos para o jogo do FC Porto como se estivéssemos a disputar o primeiro lugar.»