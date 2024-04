Jota Silva, em declarações na flash-interview da Sport TV, após a derrota do FC Porto com o V. Guimarães por 2-1:

(vitória muito suada) «Parece cliché, estou a repetir-me jogo após jogo, mas é um grande prémio da nossa equipa. Não é fácil vir ao Dragão, frente a um grande Porto, grandes jogadores, bem orientada. Fizemos o nosso jogo, olhos nos olhos com qualquer equipa. Passámos por dificuldades, vamos continuar a passar até ao final do campeonato, de certeza. Vamos sofrer como uma grande família. Tem sido essa a diferença, estamos a viver isto tudo como uma família. Vamos ser ainda mais família, com cada vez mais laços. Obrigado à equipa e aos adeptos.»

(golo sofrido em cima do intervalo) «É mais uma coisa que temos de corrigir. Depois de estar a ganhar por 2-0, vai haver momentos difíceis. Esse foi um deles, mesmo em cima do intervalo, por vezes complica-se. Soubemos acalmar o jogo, soubemos fazer o que tínhamos de fazer com bola, temporizar, acelerar quando tínhamos de fazer. Mérito da equipa, acho que merecemos o resultado. Agora é descansar, vem aí mais uma semana complicada. »

(primeiro golo ao FC Porto) «Qualquer golo, seja contra quem for, o golo com o Moncarapachense, no Algarve, valeu o mesmo do que o golo aqui no Dragão. Eu quero é ajudar a equipa. Golos são golos, eu quero é ajudar a equipa até ao fim.»

(até onde pode ir o V. Guimarães) «Amanhã há treino, no complexo. Temos de treinar bem esta semana, que no fim de semana temos um jogo muito complicado.»