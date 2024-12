Leonardo Lelo, jogador do Casa Pia em declarações à flash interview da Sport TV, depois da derrota às frente ao FC Porto por 2-0.

[Erro que dá o golo ao FC Porto]

«Sim foi um erro mas faz parte do futebol arriscámos e vamos continuar a arriscar, não há que censurar porque todos cometemos erros. Fizemos um grande jogo muito compactos, o FC Porto precisava muito de ganhar, e mesmo em desvantagem tivemos oportunidades, não fomos felizes. Parabéns ao FC Porto.»

[Há algo de positivo a levar deste jogo?]

«Sabíamos que ia ser um jogo com menos bola. Sabíamos que íamos ter as nossas oportunidades, tivemos as nossas se marcássemos ia ser diferente. Para a semana temos um novo jogo importante e queremos vencer.»

[Equipa está confiante?]

«Confiamos muito no nosso trabalho, sabemos o que fazemos dia após dia e sabemos a qualidade que há aqui neste plantel e a forma como jogamos mostra exatamente isso.»