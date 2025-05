Diogo Costa falhou os últimos dois jogos pelo FC Porto depois de se ter lesionado num treino dos dragões, no entanto, o regresso pode estar para breve.

«Penso que melhorou. Penso que ele vai poder estar connosco neste jogo», anunciou Martín Anselmi em conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Boavista. Contudo, o técnico argentino deixou uma ressalva para a situação do guardião internacional português, que já saiu do boletim clínico.

«Nenhum jogador do FC Porto pode jogar se não estiver a 100 por cento. Para jogar é preciso estar a 100 por cento», atirou.

O FC Porto joga contra o Boavista este domingo, no estádio do Bessa, a partir das 20h30 numa partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.