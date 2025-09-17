O Arouca-FC Porto foi adiado de 28 para 29 de setembro, anunciou esta quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

A alteração da data deve-se à realização da Feira das Colheitas na vila arouquense.

O jogo da 7.ª jornada da Liga estava inicialmente previsto para as 20h30 do dia 28 de setembro, um domingo, mas vai jogar-se 24 horas depois.

A alteração vai fazer apertar o calendário dos dragões, que passam a ter três jogos no curto espaço de sete dias.

Recorde-se que, tal como o Maisfutebol noticiou, devido à realização da Feira das Colheitas, de 26 a 28 de setembro, a Câmara de Arouca fez uma reunião a 8 de setembro juntamente com a Proteção Civil, Bombeiros Voluntários e GNR, além de representantes dos dois clubes e da Liga, em que alertou para não estarem reunidas as condições de segurança necessárias para a realização do jogo devido à forte afluência de público na vila.

A Liga comunicou ainda outra alteração relativa à 7.ª jornada: o Famalicão-Rio Ave, inicialmente previsto para as 20h15, vai realizar-se às 20h30.