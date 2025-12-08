A Liga anunciou, esta segunda-feira, alterações nas datas e horários de dois jogos da 16.ª jornada e três da 17.ª ronda.

O FC Porto-AVS, que estava previsto para 27 de dezembro, vai jogar-se dois dias depois, ou seja, a 29 de dezembro (segunda-feira), às 20h15. Em sentido contrário, o Estoril-Alverca disputa-se no dia 27, às 20h30.

Quanto à 17.ª jornada, estava inicialmente previsto que o FC Porto jogasse nos Açores a 2 de janeiro, mas o duelo com o Santa Clara foi remarcado para o dia 4 de janeiro (domingo), às 18h00.

Quanto a outras alterações na 17.º ronda, o Rio Ave-Casa Pia ficou agendado para 4 de janeiro (15h30) e o Tondela-Arouca vai jogar-se no dia 3 (15h30).

Recorde-se que estes jogos já estavam sujeitos a alteração quando a Liga publicou os horários até ao fim da primeira volta, no final de novembro, em função da participação das equipas na Taça da Liga e na Taça de Portugal. Com a eliminação do FC Porto da Taça da Liga, os dragões já não vão participar na final four, que decorre entre 6 e 10 de janeiro.