O FC Porto recebe este domingo o Casa Pia no Estádio do Dragão à procura da terceira vitória na Liga, num jogo que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 18h00. Depois de perder Samu e agora Pepê, Francesco Farioli terá de improvisar um novo onze para defrontar os competitivos gansos de João Pereira.

Depois da lesão de Samu, que também deverá falhar o clássico da próxima semana com o Sporting, o FC Porto sofreu agora novo revés com o incidente que afasta também Pepê do jogo deste domingo. Uma oportunidade para Farioli «encaixar» Rodrigo Mora nas opções iniciais, embora William Gomes, com o português ainda no mercado, também seja uma forte possibilidade para entrar de início.

O jovem extremo português, que na época passada marcou ao Casa Pia, em Rio Maior, soma apenas 12 minutos na atual edição da Liga, todos acumulados frente ao Gil Vicente (2-0), enquanto o brasileiro já conta com 58, divididos entre o Vitória (26m) e o jogo com a equipa de Barcelos (32m).

Menos dúvidas quanto ao lugar de Samu que deverá ser preenchido automaticamente com a entrada de Luuk de Jong. De resto, o treinador italiano deverá manter a mesma estrutura que permitiu ao FC Porto vencer os dois primeiros jogos da Liga, ficando apenas a dúvida se Francisco Moura, com uma semana de treinos, já estará em condições de recuperar o lugar a Zaidu no corredor esquerdo.

O Casa Pia, por seu lado, estreou-se na nova edição da Liga com um desaire diante do Sporting (0-2), mas depois bateu o AVS pelo mesmo resultado. Para o jogo deste domingo, João Pereira não poderá contar com o guarda-redes Ricardo Batista, além dos extremos Clau Mendes e Kelian Nsona.

Confira as equipas prováveis na galeria associada