Liga: Bednarek «bisa» e é eleito como melhor defesa do mês de novembro
Defesa central do FC Porto repete a nomeação dos meses de setembro/outubro
Bednarek, do FC Porto, foi novamente nomeado como melhor defesa da Liga, desta vez para o mês de novembro.
O defesa dos dragões repetiu a distinção de setembro/outubro e recebeu 15,38 por cento dos votos dos treinadores da Liga, terminando à frente de Sidny Cabral (Estrela da Amadora), que recolheu 12,82 por cento das preferências, e de Lagerbielke (Sp. Braga), com 11,97 por cento dos votos.
Com três triunfos em três jogos, o central polaco foi titular em todas as partidas contribuindo com apenas um golo sofrido durante o período em avaliação diante do Sp. Braga (2-1).
Níveis de segurança elevados 🔒— Liga Portugal (@ligaportugal) December 8, 2025
Bednarek foi o favorito dos treinadores e é o SABSEG Defesa do Mês da #LigaPorutgalBetclic ✨#FCP pic.twitter.com/RnxFKD1FqR
