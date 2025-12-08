Bednarek, do FC Porto, foi novamente nomeado como melhor defesa da Liga, desta vez para o mês de novembro.

O defesa dos dragões repetiu a distinção de setembro/outubro e recebeu 15,38 por cento dos votos dos treinadores da Liga, terminando à frente de Sidny Cabral (Estrela da Amadora), que recolheu 12,82 por cento das preferências, e de Lagerbielke (Sp. Braga), com 11,97 por cento dos votos.

Com três triunfos em três jogos, o central polaco foi titular em todas as partidas contribuindo com apenas um golo sofrido durante o período em avaliação diante do Sp. Braga (2-1).