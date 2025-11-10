Jan Bednarek foi eleito pelos treinadores da Liga como o melhor defesa dos meses de setembro e outubro.

O central polaco do FC Porto recolheu um total de 18,89 por cento dos votos e superou a concorrência do benfiquista Nicolás Otamendi (13,07 por cento) e do gilista Ghislain Konan (12,42 por cento). 

Bednarek foi titular em todos os cinco jogos dos azuis e brancos realizados durante o período em avaliação, ou seja, frente a Nacional, Rio Ave, Arouca, Benfica e Moreirense. 

Recorde-se que Bednarek saiu aos 19 minutos do jogo deste domingo entre Moreirense e FC Porto, tendo o clube mais tarde esclarecido que se tratou de um «desconforto no joelho esquerdo».

