Liga: Bednarek eleito defesa dos meses de setembro e outubro
Defesa do FC Porto supera concorrência de Otamendi (Benfica) e Konan (Gil Vicente)
Jan Bednarek foi eleito pelos treinadores da Liga como o melhor defesa dos meses de setembro e outubro.
O central polaco do FC Porto recolheu um total de 18,89 por cento dos votos e superou a concorrência do benfiquista Nicolás Otamendi (13,07 por cento) e do gilista Ghislain Konan (12,42 por cento).
Bednarek foi titular em todos os cinco jogos dos azuis e brancos realizados durante o período em avaliação, ou seja, frente a Nacional, Rio Ave, Arouca, Benfica e Moreirense.
Recorde-se que Bednarek saiu aos 19 minutos do jogo deste domingo entre Moreirense e FC Porto, tendo o clube mais tarde esclarecido que se tratou de um «desconforto no joelho esquerdo».
O ‘Patrão’ 🤠 da Invicta é o SABSEG 𝗗𝗲𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 na #LigaPortugalBetclic!— Liga Portugal (@ligaportugal) November 10, 2025
Jan Bednarek 🇵🇱 foi o escolhido pelos treinadores para a premiação de setembro/outubro 🏆#FCP pic.twitter.com/IqoVfKKxFa