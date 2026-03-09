Liga: Bednarek eleito novamente o defesa do mês
Polaco supera Brayan Medina e Maxi Araújo
Jan Bednarek foi eleito o melhor defesa da Liga em fevereiro. É a quarta vez que o central do FC Porto arrecada esta distinção, depois de também o ter conseguido em setembro/outubro, novembro e dezembro.
O polaco, que cumpre a primeira temporada em Portugal, reuniu 20 por cento das preferências dos treinadores e superou a concorrência de Brayan Medina, do Tondela (dez por cento), e de Maxi Araújo, do Sporting (9,23).
Bednarek foi totalista nos cinco jogos que o FC Porto disputou em fevereiro e totalizou 41 recuperações de bola. Na Madeira, frente ao Nacional, o jogador de 29 anos apontou mesmo o golo da vitória (1-0).
O internacional polaco leva três golos e uma assistência em 36 partidas esta época.
