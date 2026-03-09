Jan Bednarek foi eleito o melhor defesa da Liga em fevereiro. É a quarta vez que o central do FC Porto arrecada esta distinção, depois de também o ter conseguido em setembro/outubro, novembro e dezembro.

O polaco, que cumpre a primeira temporada em Portugal, reuniu 20 por cento das preferências dos treinadores e superou a concorrência de Brayan Medina, do Tondela (dez por cento), e de Maxi Araújo, do Sporting (9,23).

Bednarek foi totalista nos cinco jogos que o FC Porto disputou em fevereiro e totalizou 41 recuperações de bola. Na Madeira, frente ao Nacional, o jogador de 29 anos apontou mesmo o golo da vitória (1-0).

O internacional polaco leva três golos e uma assistência em 36 partidas esta época.

RELACIONADOS
Liga: Hornicek volta a ser eleito guarda-redes do mês