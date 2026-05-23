Jan Bednarek, do FC Porto, integra o onze do ano da Liga.

O central polaco foi um dos pilares da conquista do título, ao participar em 32 das 34 jornadas, num total de 2.679 minutos. O jogador de 30 anos contribuiu ainda com 202 recuperações de bola e dois golos.

Eleito cinco vezes o defesa do mês, Bednarek recolheu dez por cento das preferências dos treinadores e capitães da Liga.

Bednarek junta-se, assim, aos colegas Diogo Costa e Jakub Kiwior, além de Maxi Araújo, do Sporting.