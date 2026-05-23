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Há 44 min
Liga: Bednarek integra o onze do ano
Polaco junta-se a Diogo Costa, Kiwior e Maxi Araújo
AC
Polaco junta-se a Diogo Costa, Kiwior e Maxi Araújo
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Jan Bednarek, do FC Porto, integra o onze do ano da Liga.
O central polaco foi um dos pilares da conquista do título, ao participar em 32 das 34 jornadas, num total de 2.679 minutos. O jogador de 30 anos contribuiu ainda com 202 recuperações de bola e dois golos.
Eleito cinco vezes o defesa do mês, Bednarek recolheu dez por cento das preferências dos treinadores e capitães da Liga.
Bednarek junta-se, assim, aos colegas Diogo Costa e Jakub Kiwior, além de Maxi Araújo, do Sporting.
O Xerife da muralha polaca 🇵🇱— Liga Portugal (@ligaportugal) May 23, 2026
Jan Bednarek acumulou prémios de Defesa do Mês e tem lugar reservado no XI do Ano da #LigaPortugalBetclic 🏆
Concordas com a escolha dos treinadores e capitães? 👀#LigaPortugalBetclic #FCP pic.twitter.com/fx18zXtNZF
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