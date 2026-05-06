Liga: Carlos Macedo apita a deslocação do FC Porto ao AVS
Iancu Vasilica está a cargo do outro jogo deste domingo (Alverca-Estoril), na 33.ª jornada da Liga
Carlos Macedo é o árbitro escolhido para apitar o jogo entre AVS e FC Porto, na 33.ª jornada da Liga.
Através de um comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol divulgou as nomeações do Conselho de Arbitragem para os dois encontros da jornada que decorrem no domingo.
Além da deslocação dos azuis e brancos à Vila das Aves, o Alverca também recebe o Estoril num encontro a cargo de Iancu Vasilica. Recorde-se que o AVS-FC Porto tem início marcado para as 18h e o Alverca-Estoril arranca às 20h30.
Confira as equipas de arbitragem para os primeiros dois jogos da 33.ª jornada da Liga:
AVS-FC Porto
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Andreia Sousa e Renato Carvalho
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Sérgio Piscarreta
AVAR: Pedro Sancho
Alverca-Estoril
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: João Bessa Silva e João Macedo
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira
Destaque também para os árbitros escolhidos para apitar os encontros relativos à 33.ª jornada da II Liga, sendo que em jogo está ainda a subida direta ao principal escalão do futebol português.
O Académico de Viseu é segundo classificado (55 pontos) e visita o Seixal para defrontar o Benfica B, sendo que o Torreense tem menos dois pontos (53 pontos) e desloca-se ao reduto do Lusitânia de Lourosa. Ambos os jogos têm início marcado para as 20h30.
Veja aqui os árbitros escolhidos para os encontros da II Liga:
Sporting CP B-FC Porto B
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Rui Soares
AVAR: Márcio Azevedo
FC Penafiel-Marítimo
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Diogo Pereira
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Nuno Pires
CD Feirense-UD Oliveirense
Árbitro: José Rodrigues
Assistentes: Vanessa Gomes e João Campos
4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Rui Costa
AVAR: Tiago Leandro
Felgueiras-Portimonense
Árbitro: André Narciso
Assistentes: Vasco Marques e André Botelho
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: Tiago Martins
AVAR: Inácio Pereira
Desp. Chaves-Leixões
Árbitro: Flávio Lima
Assistentes: Vítor Aires e André Costa
4.º árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Rui Cidade
Farense-Paços de Ferreira
Árbitro: Antonio Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Marcos Brazão
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Jonathan Babo
Benfica B-Ac. Viseu
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Márcio Torres
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira
Vizela-UD Leiria
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Gustavo Correia
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras
Lus. Lourosa-Torreense
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: João Afonso
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Ricardo Luz