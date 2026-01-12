Liga: Diogo Costa eleito melhor guarda-redes do mês de dezembro
Internacional português supera concorrência de Hornicek (Sp. Braga) e Andrew (Gil Vicente)
Internacional português supera concorrência de Hornicek (Sp. Braga) e Andrew (Gil Vicente)
Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes do mês de dezembro para os treinadores da Liga.
Com um total de 39,81 por cento dos votos, o internacional português terminou à frente de Hornicek (Sp. Braga), com 13,59 por cento, e de Andrew (Gil Vicente), que recolheu apenas 10,68 por cento das preferências.
No período em análise, Diogo Costa foi titular em quatro jogos da equipa do FC Porto e conseguiu manter um registo 100 por cento vitorioso, tendo sofrido apenas um golo frente ao Estrela da Amadora. Este é, de resto, o primeiro prémio de melhor guarda-redes do mês para o guardião azul e branco, esta temporada.
𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ☝️ na #LigaPortugalBetclic e na escolha dos treinadores!— Liga Portugal (@ligaportugal) January 12, 2026
Diogo Costa é eleito, pela primeira vez esta época, Abanca 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮-𝗥𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 🏆#FCP pic.twitter.com/jdic9DJC6B