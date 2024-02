Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes da Liga em janeiro, informou o organismo que tutela a competição, esta segunda-feira.



O internacional português recebeu 31,11 por cento das preferências dos treinadores da competição e superou a concorrência do «benfiquista» Trubin (22,96 por cento) e do «algarvio» Ricardo Velho (13,33 por cento).



Lembre-se que no mês passado, o guarda-redes sofreu apenas dois golos e contribuiu com dez defesas para as três vitórias e um empate do FC Porto.