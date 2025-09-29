A cidade de Arouca acordou com grafítis espalhados pelas paredes, em protesto contra Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, e Margarida Belém, presidente da Camâra Municipal.

As mensagens são da autoria dos Super Dragões, que fizeram questão de as assinar, num ato de resposta ao adiamento do jogo entre Arouca e FC Porto, devido à Feira das Colheitas. «Liga do Teixeira? Saiu colheita podre» é uma das mensagens escritas na parede e outras críticas foram dirigidas ao presidente da Liga: «Teixeira em parti-time? Uma vergonha por inteiro».

CONFIRA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.