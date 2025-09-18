A Liga esclareceu esta quinta-feira a alteração dos horários dos jogos Arouca-FC Porto e Famalicão-Rio Ave, para 29 e 28 de setembro, respetivamente.

«A decisão de adiamento do primeiro daqueles jogos encontra-se suportada pelo Regulamento de Competições, na medida em que a “ausência de condições mínimas de segurança” notificada à Liga Portugal constitui motivo de força maior, e obedeceu aos procedimentos prévios de auscultação das Sociedades Desportivas e entidades públicas envolvidas», refere o comunicado.

Depois das críticas feitas pelos dragões, que sugeriram o adiamento do jogo para 30 de outubro, mas que o Arouca não aceitou e decidiu, «unilateralmente» alterar para 29 de setembro, a Liga teve de intervir e tomar uma decisão final.

No comunicado explicaram que esta decisão apenas foi tomada na sequência do desentendimento entre as duas SAD’s.

«Tal decisão apenas foi tomada após uma reunião presencial, no passado dia 8 de setembro, nos Paços do Concelho de Arouca, com a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Arouca/Autoridade Municipal de Proteção Civil, representantes das duas Sociedades Desportivas, Comandante da GNR territorialmente competente e bombeiros locais, a que se seguiu um período de procura de entendimento entre as duas sociedades desportivas. Na falta desse entendimento, a Liga Portugal viu-se obrigada a intervir», pode ler-se.

Quanto ao Famalicão-Rio Ave, que teve de ser antecipado um dia e motivou críticas dos vilacondenses, a Liga explica que tal se deveu ao «parecer negativo do detentor dos direitos televisivos para a transmissão deste encontro» e salienta que «recorreu ao mesmo Regulamento para reagendar a partida».

O FC Porto está marcado para dia 29 de setembro, pelas 20h. A alteração da data deve-se à realização da Feira das Colheitas na vila arouquense. O Famalicão-Rio Ave será no dia 28 do mesmo mês, pelas 20h30.