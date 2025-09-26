O primeiro clássico da época entre FC Porto e Benfica da época vai ter lotação esgotada, informaram os dragões esta sexta-feira. Os bilhetes para o jogo voaram em apenas duas horas.

Este encontro, que conta para a oitava jornada da Liga, está marcado para o dia 5 de outubro, domingo, no estádio do Dragão. Antes disso, o Benfica recebe esta sexta-feira o Gil Vicente e o FC Porto visita o Arouca na segunda-feira. Dois encontros que pode acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol.

O FC Porto é, atualmente, líder com seis vitórias em seis encontros. O Benfica, por sua vez, está na terceira posição, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos.