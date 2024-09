O FC Porto, com quatro jogadores, domina a equipa da 6.ª jornada da Liga portuguesa, feita através do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e da pontuação estatística do SofaScore.

Galeno e Samu Omorodion, autores dos golos dos dragões ante o Farense (vitória por 2-1) surgem no onze, assim como os colegas de equipa João Mário e Alan Varela.

Porém, e apesar de derrotado, o Farense também se destaca na equipa da jornada, com o guarda-redes Ricardo Velho, que fez uma grande exibição no Dragão e tem mesmo a maior nota global da ronda. Além de Velho, Tomané, autor do golo do Farense, surge na equipa da jornada.

Sporting, Benfica, V. Guimarães, AVS e Casa Pia também estão representados, com um jogador cada.

Francisco Trincão fez o último golo da vitória do Sporting em Arouca (0-3), Orkun Kökcü esteve em destaque na vitória do Benfica ante o Santa Clara (4-1), Tomás Ribeiro saltou do banco para fechar o triunfo do Vitória no dérbi minhoto em Braga (0-2), Duplexe Tchamba marcou um dos golos do Casa Pia no triunfo ante o Moreirense (3-1) e Kiki Afonso assistiu para o golo da vitória do AVS ante o Rio Ave (1-0).

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.