FC Porto, Estrela da Amadora e Tondela colocam dois jogadores cada no onze ideal da sétima jornada da Liga portuguesa, feita através do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol em cada jogo, com as do SofaScore, parceiro do jornal.

O FC Porto coloca Francisco Moura e Jan Bednarek, dupla defensiva que fez parte da goleada por 4-0 em Arouca, onde os azuis e brancos jogaram quase toda a segunda parte com um a menos, após a expulsão de Martim Fernandes. Francisco Moura fez mesmo um dos golos dos dragões, que continuam a liderar a Liga, só com vitórias e um total de 21 pontos.

O Estrela conta com Sidny Cabral e Kikas no onze da jornada Maisfutebol/SofaScore, após a vitória por 3-0 ante o AVS, a primeira da equipa na Liga, esta época. Sidny Cabral fez duas assistências para golo e Kikas marcou dois dos golos da vitória.

Já o Tondela conta com Pedro Maranhão e Rony Lopes, jogadores importantes no primeiro triunfo dos beirões neste regresso à Liga (2-1 na visita ao Santa Clara). Pedro Maranhão fez um golo (apesar de ter desperdiçado um penálti) e Rony Lopes fez as duas assistências para golo.

Do Benfica-Gil Vicente surgem mais dois jogadores para a equipa da jornada. Vangelis Pavlidis, do Benfica, fez os dois golos do triunfo das águias por 2-1 e faz dupla com Kikas no ataque. O Gil coloca Luís Esteves, que fez o golo que ainda deu vantagem à equipa barcelense na Luz.

Os restantes três nomes são Léo Santos, importante no setor defensivo do Nacional para a vitória em Braga (0-1); Kaiky Naves, em destaque no setor mais recuado do Alverca para o triunfo ante o Vitória (2-0); e o guarda-redes Cezary Miszta, que ajudou o Rio Ave a sair de Famalicão com um ponto (empate 0-0).

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.

